Inaugurado em 1911, o Teatro Municipal de São Paulo é fruto do ciclo do café.

Segundo a instituição, "o Teatro Municipal surgiu para a cidade de São Paulo como um grande símbolo das aspirações cosmopolitas do início do século 20." Trata-se de uma construção eclética, que recorre à sobrecarga ornamental com o objetivo de atingir acentuados efeitos de luz e sombra, à semelhança do municipal do Rio de Janeiro.