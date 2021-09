Talibã anuncia novo governo interino no Afeganistão

Os talibãs anunciaram nesta terça-feira (07/09) a composição do novo governo interino do Afeganistão, que não contará com mulheres e será formado apenas por integrantes do grupo fundamentalista islâmico.

O mulá Hassan Akhund será o primeiro-ministro interino, com Abdul Ghani Baradar ocupando a chefia do gabinete de ministros, segundo revelou o porta-voz dos talibãs, Zabihullah Mujahid, em entrevista coletiva concedida em Cabul.

Sarrajuddin Haqqani será o ministro do Interior interino, Mullah Yaqoob será o ministro da Defesa em exercício, e Amir Khan Muttaqi será o ministro do Exterior.

Apesar das alegações de que eles governariam de forma diferente do regime repressivo que liderou na década de 1990, a lista estava cheia de partidários da velha guarda talibã.

Eles também teriam dissolvido o Ministério de Assuntos da Mulher, dias depois de reprimir violentamente protestos liderados por mulheres contra a restrição de suas liberdades sob o regime do Talibã.

O Talibã não informou o tempo de duração do governo interino e não mencionou planos para organizar eleições.

Quem são os nomeados

Akhund tem sido há décadas o líder do conselho de liderança do Talibã, e Yaqoob é filho do fundador do Talibã, Mohammed Omar.

Já Haqqani é descendente de uma família poderosa e líder da rede Haqqani, que se tornou uma suborganização do Talibã e é considerada uma organização terrorista pelos Estados Unidos.

Muttaqi é membro estabelecido do aparato diplomático do grupo, representando a organização islâmica nas negociações de paz mediadas pela ONU.

A lista não parecia incluir nenhuma figura não talibã, como exigido pela comunidade internacional.

Na segunda-feira, o Talibã clamou vitória na província de Panjshir, no nordeste do país, a última região afegã ainda resistindo ao governo. No entanto, as forças de resistência em Panjshir disseram que a luta ainda está em andamento.

Quando as forças dos Estados Unidos começaram a deixar o Afeganistão neste ano, após uma missão de 20 anos, o Talibã aproveitou para invadir uma vasta maioria do território e recuperar o poder, empurrando milhares de refugiados para as fronteiras e provocando uma corrida desesperada dos estrangeiros para deixarem o país.

md/ek (Efe, AP, Reuters)