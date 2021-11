O túnel de São Gotardo, na Suíça, é um projeto de superlativos: a ferrovia percorre 57 quilômetros sob os Alpes; no total foram perfurados 151 quilômetros de túneis e passagens no maciço montanhoso.

O presidente da Suíça, Johann Schneider-Ammann, inaugurou em 2016 o túnel ferroviário mais longo do mundo, com 57 quilômetros de comprimento e situado no centro do país. Do início das obras até a inauguração, passaram-se 17 anos. Ainda mais impressionante é o cronograma de execução ter sido mantido, e os custos não terem explodido.