Sven Lau é acusado de dar apoio financeiro e recrutar combatentes para grupo terrorista na Síria, ligado à Frente al-Nusra. Ele ficou conhecido por criar a "polícia da sharia" na Alemanha.

O salafista alemão ficou conhecido por criar a autointitulada "polícia da sharia", que patrulhava as ruas da cidade de Wuppertal. Homens de colete alaranjado que pregavam uma visão radical do islamismo exigiam que os muçulmanos não frequentassem casas noturnas, não consumissem bebidas alcoólicas ou drogas, não comparecessem a shows de música e não se envolvessem com prostituição. Lau foi preso em dezembro de 2015 na cidade de Mönchengladbach, também no oeste do país. Segundo os promotores, ele era o principal contato do JMA na região de Düsseldorf.