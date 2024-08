Suspeitos de ligação com morte de Matthew Perry são presos

Cinco pessoas foram indiciadas e duas delas foram presas nesta quinta-feira (15/08) no âmbito das investigações sobre a morte do ator Matthew Perry, segundo informações do procurador de Justiça dos Estados Unidos, Martin Estrada.

O DEA, agência de repressão e controle de narcóticos dos EUA, e a polícia de Los Angeles apuravam como Perry, que morreu em outubro do ano passado por overdose de cetamina, teve acesso a grandes quantidades do medicamento controlado.

Segundo as autoridades, dois médicos estão entre os acusados de conspiração para distribuir a droga, um deles foi preso. Estrada afirmou que os profissionais da saúde forneceram a Perry uma grande quantidade de cetamina e até perguntaram em uma mensagem de texto quanto a ex-estrela de “Friends” estaria estaria disposta a pagar pela droga.

“Esses réus se aproveitaram dos problemas de dependência de Perry para enriquecer. Eles sabiam que o que estavam fazendo era errado”, disse Estrada.

O assistente pessoal do ator, primeira pessoa a encontrá-lo morto, também foi acusado de envolvimento no caso. Segundo a procuradoria, ele trocou mensagens logo após a morte de Perry indicando que a cetamina provavelmente seria a causa da morte.

Até o momento, dois investigados, incluindo o assistente de Perry, já se declararam culpados das acusações. A polícia também apreendeu computadores, telefones e outros equipamentos eletrônicos.

Matthew Perry falava abertamente sobre o vício que enfrentou quando atuava na série "Friends" Foto: Newscom/picture-alliance

Investigações

Perry morreu aos 54 anos de idade em outubro de 2023 devido aos "efeitos agudos” da cetamina, além de outros fatores que fizeram o ator perder a consciência e se afogar em sua banheira de hidromassagem. Segundo a autópsia, a overdose do ator de "Friends” foi acidental e não há suspeita de homicídio.

A cetamina funciona como um anestésico de ação curta, e há experiências de seu uso no combate à depressão, mas a substância também tem propriedades alucinógenas.

Segundo amigos do ator, ele estava tomando uma terapia experimental de infusão da droga para tratar ansiedade e depressão. No entanto, a dose de cetamina que causou a morte de Perry não estava relacionada com a terapia, e somente é utilizada de forma monitorada em pacientes que precisam de anestesia geral para cirurgias.

As causas secundárias da morte foram afogamento, doença arterial coronariana e os efeitos da buprenorfina, usada para tratar o transtorno por uso de opióides.

Perry reconheceu publicamente que enfrentou décadas de abuso de drogas e álcool, inclusive durante os anos em que estrelou o personagem Chandler Bing no seriado de sucesso dos anos 90, Friends. Ele afirmara que estava sóbrio por 19 meses, sem recaídas conhecidas antes de sua morte, de acordo com entrevistas à época.

gq (reuters, afp, ots)