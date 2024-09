Mercado alemão encontra 95 kg de cocaína em caixas de banana

Funcionários de uma rede de supermercados na Alemanha encontraram 95 kg de cocaína escondidos dentro de caixas de bananas, segundo anunciou a polícia alemã na segunda-feira (23/09).

A droga foi avaliada em cerca de 7 milhões de euros (R$ 42,6 milhões).

A polícia não informou o nome da rede de supermercados, mas disse que as drogas foram encontradas em diversas cidades do estado de Renânia do Norte-Vestfália, no oeste do país.

Os tijolos de cocaína foram vistos pela primeira vez por funcionários em duas lojas da rede no município de Mönchengladbach em 10 de setembro.

Mais tarde, no mesmo dia, a cocaína também apareceu nas lojas da rede nas cidades vizinhas de Duisburg, Krefeld, Viersen, Heinsberg e Neuss.

"Os investigadores trabalham com a premissa de que a loja não era o destinatário correto da entrega, mas recebeu as mercadorias por engano”, disse a polícia de Mönchengladbach em um comunicado.

As autoridades acreditam que a remessa teve origem na América do Sule chegou ao porto belga de Antuérpia antes de ser transportada para o depósito de distribuição do supermercado na Alemanha.

