Superman, Batwoman e outros personagens LGBTQ

Lanterna Verde

O primeiro Lanterna Verde era heterossexual, casou-se novamente várias vezes e teve filhos. Em 2012, uma versão alternativa e gay do personagem foi introduzida no universo Marvel. O super-herói saiu do armário com estas palavras: "No passado, eu mantive uma parte de mim escondida de meus amigos e colegas... Eu sou gay."