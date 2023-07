Sul da Europa se prepara para ápice da onda de calor

A onda de calor que afeta algumas partes do hemisfério norte deverá se acentuar e atingir seu ápice nesta terça-feira (18/07) no sul da Europa.

Nos últimos dias o anticiclone que empurra ar extremamente quente da África para a Europa fez subir os termômetros na região do Mar Mediterrâneo e também os temores de incêndios e de consequências para a saúde das pessoas.

Em nível mundial, a primeira semana de julho foi a mais quente desde sempre, segundo dados preliminares da Organização Meteorológica Mundial (OMM), que considera o calor um dos fenômenos meteorológicos mais mortíferos.

Itália

A Itália se prepara nesta terça-feira para o pico da atual onda de calor. São esperadas temperaturas máximas em torno dos 43ºC na Sicília e de 48ºC na Sardenha.

Espera-se que novos recordes sejam estabelecidos, como em Roma, onde deverá fazer 42ºC. O recorde atual na Cidade Eterna é de 40,5°C, registrado em agosto de 2007.

A Organização Meteorológica Mundial confirmou nesta segunda-feira que os 48,8ºC registados na Sicília em 2021 são o recorde de temperatura na Europa continental. "É possível que ele seja batido nos próximos dias", acrescentou a OMM. O recorde anterior era de 48ºC, medidos em Atenas, em 10 de julho de 1977.

Calor extremo obriga pessoas a tentarem se refrescar em chafarizes e fontes de praças públicas Foto: Guglielmo Mangiapane/REUTERS

Vinte cidades italianas estão em alerta vermelho por causa do calor, desde Bolzano, ao pé do Alpes, até Palermo, na Sicília, passando por Veneza, Bolonha, Florença, Roma, Nápoles e Cagliari, na Sardenha.

O alerta vermelho indica "uma situação de urgência com possíveis efeitos negativos na saúde de pessoas sãs e ativas, mas sobretudo naquelas em grupos de risco, como idosos, crianças pequenas e pessoas que sofrem de doenças crônicas", segundo o Ministério da Saúde.

Espanha

A Espanha já passou por duas ondas de calor desde o início do verão europeu, em junho, mas para esta semana esperam-se entre 40ºC e 44ºC e noites tropicais, em que a temperatura não deverá baixar dos 25ºC.

Segundo a Agência Estatal de Meteorologia de Espanha (Aemet), o anticiclone faz deslocar "ar muito quente do norte de África", o que favorece uma estabilidade atmosférica, acumulando o calor na superfície.

De acordo com a Aemet, nesta terceira onda de calor as temperaturas estão de 10ºC a 15ºC acima do normal para esta época do ano.

Nesta segunda-feira, as temperaturas chegaram a 47ºC, próximas do recorde absoluto no país e "anormalmente altas" para esta época do ano, observou a Aemet.

Termômetro marca 44 graus em Granada, na Espanha Foto: Alex Camara/AA/picture alliance

Os termômetros atingiram os 47ºC em Villarrobledo, no sul, no fim da tarde, aproximando-se do recorde de 47,6ºC medido em 14 de agosto de 2021 na cidade andaluza de La Rambla, de acordo com medições da Aemet.

Mais de metade de Espanha está sob alerta. No sul, os termômetros podem chegar a 44°C na região de Múrcia. Na Andaluzia, as províncias de Córdoba e Jaén estão em alerta vermelho devido ao risco extremo causado por temperaturas de até 44ºC.

Por causa da onda de calor foi emitido o alerta vermelho também em Aragão (norte), nas Ilhas Baleares (leste) e na Catalunha (nordeste).

Grécia

A atual onda de calor atinge a Grécia desde sexta-feira, com pico de 44,2°C na região central de Tebas, segundo o Observatório Nacional da Grécia.

Muitos moradores foram retirados das áreas costeiras afetadas, e os bombeiros tentam extinguir incêndios florestais perto de Atenas.

O incêndio mais violento ocorreu na floresta de Dervenohoria, a 50 quilômetros ao norte de Atenas, que estava sendo combatido por 140 bombeiros, apoiados por seis aviões e um helicóptero.

Mil e duzentas crianças tiveram de deixar acampamentos de férias nesta segunda-feira devido à ameaça dos incêndios e dos ventos fortes perto de Loutraki, a cerca de 80 km a oeste de Atenas.

Em Kouvaras, cerca de 50 km a leste da capital grega, um outro incêndio começou, estendendo-se até Avavyssos, a 40 km a sudeste de Atenas, na região densamente povoada da Ática. Muitos moradores tiveram que deixar suas casas.

Outros países europeus

No Chipre, onde as temperaturas devem permanecer acima de 40ºC até esta quinta-feira, um homem de 90 anos morreu e outros três idosos estão hospitalizados devido à insolação, segundo as autoridades.

Na França são esperadas temperaturas de até 40°C na Provença, na Córsega e na Occitânia, com sete departamentos colocados em alerta laranja para ondas de calor pelo serviço meteorológico Météo France.

Nos Bálcãs também deverá fazer ao menos 40ºC, o que gera receios quanto a incêndios e à saúde das pessoas em Montenegro, Albânia, Sérvia, Bósnia-Herzegovina, Kosovo, Croácia e Eslovênia.

Na Turquia, existem dezenas de incêndios florestais em curso, que começaram no fim de semana, com temperaturas em torno dos 38 graus que hoje devem atingir os 40ºC.

Na Romênia, onde está fazendo 40ºC à sombra, esperam-se tempestades, com chuvas torrenciais e ventos intensos.

Na Bulgária as previsões apontam para mais de 40ºC nas cidades de Russe, no Danúbio, e Sandanski, na fronteira com a Grécia.

Na Áustria, os termômetros atingiram no fim de semana os 35ºC. A Cruz Vermelha chegou a abrir salas para acolher pessoas, para que os corpos pudessem se recuperar da pressão causada pelo calor.

Com 39ºC esperados no sul, a Hungria declarou o alerta vermelho nas províncias de Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád e Békés.

Estados Unidos e Canadá

Dezenas de milhões de norte-americanos enfrentam temperaturas perigosamente altas devido à forte onda de calor que se estende da Califórnia ao Texas e até a regiões da Flórida.

Os serviços meteorológicos preveem vários recordes de temperatura. No Vale da Morte, na Califórnia, um dos lugares mais quentes do planeta, os termômetros marcaram no domingo 52°C.

No Arizona, as temperaturas passaram de 40 graus durante vários dias Foto: Rebecca Noble/AFP

A capital do Arizona, Phoenix, registrou na segunda-feira e pelo 18º dia temperaturas acima de 43°C.

No fim de semana, temperaturas sufocantes mataram dez migrantes ao longo da fronteira dos EUA com o México, de acordo com a Patrulha de Fronteira (CBP).

No Canadá, mais de 10 milhões de hectares já queimaram este ano, com 882 incêndios ainda ativos na segunda-feira, incluindo 579 considerados fora de controle, segundo o Canadian Interagency Forest Fire Centre (CIFFC).

Segundo as autoridades locais, dois bombeiros morreram no combate a esses incêndios.

Ásia

Algumas regiões da China, incluindo Pequim, também estão sendo afetadas por uma grave onda de calor, bem como algumas áreas do leste do Japão.

O Japão emitiu alertas de calor na segunda-feira para 32 das suas 47 províncias, que estão a registrar temperaturas próximas da máxima histórica de 41,1 graus, alcançada em 2018.

Já a China bateu um recorde no domingo, com 52,2°C na região árida de Xinjiang (oeste).

as/bl (Lusa, Efe, AFP)