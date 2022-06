Substituto russo do McDonald's apresenta novo logotipo

O substituto do McDonald's na Rússia revelou seu novo logotipo dias antes da uma grande reabertura, agendada para o próximo domingo. A reabertura foi programada para coincidir com o Dia da Rússia, comemorando a independência do país, no mesmo local na Praça Pushkin, em Moscou, onde o McDonald's abriu sua primeira loja na Rússia em 1990, ainda na era soviética.

O comprador das lojas, o empresário Alexandr Govor, controlador da empresa Sistema PBO, anunciou que a cadeia se expandirá para mil unidades espalhadas por todo o país e que dentro de dois meses todos os antigos restaurantes do McDonald's serão reabertos sob novo nome.

Inicialmente, ele começa com 15 filiais em Moscou e nos arredores da capital russa.

"Mescla de Marriott e Bangladesh"

O novo logotipo representa um hambúrguer e duas batatas fritas sobre fundo verde, embora o nome da nova rede ainda não tenha sido revelado. Os críticos do novo logotipo apontaram sua semelhança com o da rede de hotéis Marriott, que opera na Rússia.

Uma pessoa descreveu a marca nas mídias sociais como uma mescla do "logotipo do hotel Marriott com a bandeira de Bangladesh".

De acordo com o jornal russo Izvestia, a nova controladora das lojas apresentou oito potenciais nomes para a nova rede à Rospatent, agência do governo russo de registro propriedade intelectual. Segundo o jornal, os nomes avaliados incluem "Tot Samyi" (tradução de "O mesmo") e "Svobodnaya Kassa" ("caixa registradora disponível").

Como resultado da invasão da Ucrânia pela Rússia, o McDonald's vendeu no mês passado seus restaurantes a Govor. O grupo americano já havia decidido fechar temporariamente suas 847 lanchonetes na Rússia devido à invasão e, posteriormente, informou o encerramento de suas operações no país.

Várias corporações ocidentais saíram da Rússia como reação ao ataque sobre a Ucrânia e às subsequentes sanções ocidentais.

Logo do McDonald's sendo retirado da fachada de uma loja na Rússia Foto: ANTON VAGANOV/REUTERS

Presença desde a era soviética

O McDonald's iniciou suas operações em Moscou em janeiro de 1990, ainda na era soviética, e a inauguração da primeira loja na capital do país foi encarada à época como um dos símbolos da abertura do antigo império comunista para o exterior.

"Depois de mais de 30 anos de operações no país, a McDonald's Corporation anunciou que sairá do mercado russo e iniciou um processo para vender seus negócios. A crise humanitária causada pela guerra na Ucrânia e o consequente ambiente operacional imprevisível levaram o McDonald's a concluir que a propriedade continuada do negócio na Rússia não é mais sustentável, nem é consistente com os valores do McDonald's", disse um comunicado divulgado pela rede americana em maio.

A Rússia, onde o McDonald's administrava diretamente mais de 80% dos restaurantes que usam seu nome, respondia por 9% da receita da empresa e 3% de seu lucro operacional.

Cerca de 62 mil funcionários trabalhavam nos restaurantes da rede na Rússia.

O McDonald's já tinha fechado temporariamente suas mais de 800 lojas na Rússia em março, no início da guerra de agressão do regime de Vladimir Putin contra a Ucrânia. Não foi a primeira vez que a rede tomou uma decisão do gênero. Em 2014, a empresa fechou todas as suas lojas na região ucraniana da Crimeia, após a península ser anexada ilegalmente pela Rússia.

Uma rede russa chamada RusBurger acabou assumindo os antigos pontos da rede americana na Crimeia. Com o lema "sabor da Rússia", a rede russa passou a oferecer produtos como o "X-Burguer do Czar" e o "Czar de Frango" em vez dos tradicionais Big Macs e McChickens.

md (Reuters, ots)