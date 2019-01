Submarino alemão da Primeira Guerra emerge na costa da França

Os destroços de um submarino alemão da Primeira Guerra Mundial emergiram numa praia em Wissant, no norte da França. Há décadas enterrada na areia, a carcaça enferrujada da embarcação naufragada em 1917 pode agora ser vista quando a maré está baixa.

Duas peças do submarino UC-61, uma com cerca de oito e outra com cerca de três metros de comprimento, ressurgem desde dezembro último, cada vez que a maré recua.

"Todos os moradores de Wissant sabem que tem um submarino aqui. Mas na maior parte do tempo os destroços não estão visíveis. É a primeira vez que estão tão expostos", afirma o guia turístico Vincent Schmitt.

A embarcação da Marinha imperial alemã tinha 50 metros de comprimento e chegou em julho de 1971 à costa francesa. O submarino tinha como missão afundar navios mercantes inimigos e teria inclusive afundado uma embarcação de guerra, segundo a historiadora Isabelle Delumeau. Antes de se render a autoridades francesas, a tripulação, composta por cerca de 20 pessoas, explodiu o submarino.

"Os destroços de submarinos da Primeira Guerra Mundial não são muito numerosos e ainda não muito conhecidos. Esta é, portanto, uma oportunidade muito rara de se aproximar de um submarino da Primeira Guerra", afirma Delumeau.

De acordo com o prefeito de Wissant, Bernard Bracq, os destroços ficam brevemente visíveis a cada dois ou três anos, dependendo das marés e do vento, que fazem com que a areia se mova. "Uma boa rajada de vento e os destroços vão desaparecer novamente", alerta.

As autoridades locais não pretendem desenterrar a embarcação, afirmando que ela não representa perigo para a população local. E enquanto o submarino centenário não desaparece novamente, turistas se apressam para ver o que resta dele.

