A fundação da Confederação Suíça foi em 1291. Zurique é a maior e a mais populosa cidade suíça.

Berna é a sede das autoridades federais. A Suíça tem como idiomas oficiais o alemão, francês, italiano e romanche. Zurique e Genebra foram classificadas como as cidades com melhor qualidade de vida no mundo. Em plebiscito, suíços rejeitam salário básico a todos, uma ampla maioria votou "não" à proposta da renda básica incondicional, que garantiria o pagamento mensal de mais de 2,2 mil euros a cidadãos, independentemente de trabalharem.