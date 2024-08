Suécia registra 1º caso de mpox fora da África em novo surto

Surgimento de nova e mais contagiosa variante do vírus está por trás de surto na República Democrática do Congo, com infecções se espalhando por países vizinhos. OMS declarou emergência sanitária global.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) confirmou nesta quinta-feira (15/08) o primeiro caso de infecção por mpox (doença antes chamada de varíola dos macacos) fora da África em meio a um novo surto do vírus que levou a entidade a declarar no dia anterior emergência sanitária internacional.

Autoridades de saúde suecas afirmaram em coletiva de imprensa que o paciente foi infectado durante viagem à África com a nova variante Ib, um tipo mais contagioso que fez disparar os casos da doença na República Democrática do Congo (RDC), na África, e que se espalhou por países vizinhos como o Burundi, Quênia, Ruanda e Uganda.

Esta é a segunda vez em dois anos que a OMS declara alerta máximo para a doença infecciosa, dado o seu potencial de se tornar uma ameaça sanitária internacional. Em maio do ano passado, o alerta havia sido suspenso após a propagação do vírus ser contida.

Segundo a OMS, o número de casos neste ano já passa de 14 mil, com 524 mortes.

"A detecção e rápida disseminação de uma nova variante de mpox no leste da República Democrática do Congo, sua detecção em países vizinhos que não haviam relatado mpox anteriormente e a possibilidade de maior disseminação na África e além são muito preocupantes", afirmou o chefe da entidade, Tedros Ghebreyesus.

A declaração de emergência sanitária global não tem efeitos concretos imediatos e serve para alertar as autoridades de saúde ao redor do mundo, para que possam se preparar para eventuais surtos.

Saiba mais sobre a doença

Entre os sintomas da mpox estão febre, dores de cabeça e no corpo e erupções cutâneas que começam muitas vezes no rosto e se espalham para o resto do corpo. O ciclo da doença costuma durar entre 14 e 21 dias.

A doença é causada pelo vírus da varíola dos macacos (ou monkeypox, em inglês) e pode ser transmitida para humanos mediante contato físico com pessoas, animais ou materiais infectados.

De acordo com o Ministério da Saúde, entre 2022 e 2024, o Brasil registrou quase 12 mil casos confirmados e 366 casos prováveis de mpox; destes, 16 resultaram em morte. Atualmente, a média de casos no Brasil se mantém entre 40 e 50 novas infecções – número que a pasta considera "bastante modesto, embora não desprezível".

Mudança de nome

A doença mpox ficou popularmente conhecida como varíola dos macacos. Em maio de 2022, a Sociedade Brasileira de Primatologia (SBPr) publicou um informativo ressaltando que, apesar do nome "varíola dos macacos", macacos não desempenharam um papel no surto da doença em humanos ocorrido naquele ano. Todas as transmissões identificadas pelas agências de saúde no mundo foram atribuídas à contaminação por transmissão entre pessoas

No mesmo ano, a OMS adotou o termo mpox.

ra (EFE, Reuters, Agência Brasil, ots)