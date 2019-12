Streaming global significa imperialismo moral americano?

Com o mercado de streaming dos Estados Unidos aparentemente saturado, as operadoras americanas se concentram agora no resto do mundo. Lá, a receptividade para modelos de assinatura cresce, mas ainda não é tão dominante como no país – onde há décadas é praxe se complementarem as redes de TV clássicas assinando canais isolados ou pacotes inteiros.

A tendência global dita que os conteúdos também tenham acessibilidade global, ou seja, falem ao público europeu da mesma forma que ao africano ou asiático, cristão ou muçulmano. A grande volume de conteúdo – que, em princípio prometia diversidade – precisa ser unificado.

Consta que, para não ofender os mercados receptores nem colocar em risco sua imaculada imagem, a Apple estabeleceu diretrizes rigorosas para seu serviço de streaming. Segundo o diário Wall Street Journal, as produções sob o signo da maçã devem ser livres de violência, sexo e palavrões. Alguns projetos já se viram em dificuldades por isso.

Guerra sim, lésbicas não

É preciso olhar com extrema atenção para ver o beijo entre duas personagens femininas secundárias no nono filme da saga Star Wars. A cena dura apenas alguns segundos, mas já foi demais para o departamento de supervisão da mídia de Cingapura.

O filme – sem beijo – está liberado para menores de 13 anos com acompanhamento; com beijo, "o limite de idade teria que ser elevado", cita a agência de notícias Reuters um porta-voz da repartição de Cingapura, onde o casamento homossexual não é legalizado. A Disney se curvou às ressalvas, eliminando imediatamente da versão cinematográfica o primeiro beijo lésbico da história da saga sideral. A cena foi também cortada em outros países, como Dubai.

A série Vital signs, livremente baseada na vida do rapper e produtor Dr. Dre, foi suspensa durante a fase de produção. Após assistir a um episódio contendo consumo de cocaína, armas e sexo, o chefe da Apple, Tim Cook, achou a série sombria demais. Seria interessante saber o que a multinacional esperava de uma biografia de Dr. Dre.

Igualmente detonada foi a série com o título Bastards, a ser estrelada por Richard Gere, em torno de dois veteranos do Vietnam que fazem justiça com as próprias mãos. A trama já era conhecida pela Apple ao comprar caro os direitos, num processo de concorrência. Contudo, após disputas sobre o formato a ser adotado, a empresa preferiu rescindir o contrato, mesmo pagando uma "considerável" multa, noticiou a Hollywood Reporter.

Ainda segundo a revista, a Apple quer colocar "coração e sentimentos" em primeiro plano: seu setor de streaming busca basicamente conteúdos com mensagens positivas, e narrativas opressivas não têm lugar. Soa quase esotérica a estipulação de que as temáticas sejam "uplifting" – edificantes, inspiradoras. Divertidas, inofensivas, para toda a família: parece tratar-se menos de um serviço de streaming progressista do que da tradição da pudica televisão dos EUA.

"Star Wars: A ascensão Skywalker": era uma vez um beijo entre duas mulheres

Sem crucifixos, críticas à China, nem fumo

Embora a Apple TV+ tenha sido inaugurada em novembro e só englobe uma dúzia de formatos, já é longa a lista dos boatos sobre suas ingerências. Também os símbolos religiosos constam do índex de risco do megaconglomerado americano.

Lá acaba de estrear a série Servant, em que um casal perde o filho não nascido. O diretor M. Night Shyamalan (O sexto sentido) só obteve luz verde para o projeto sob a condição de que não apareça nenhum crucifixo na casa dos protagonistas. E a ideia de uma série sobre o movimento #MeToo foi sufocada no berço, por ser considerada delicada demais.

Um artigo no site de entretenimento BuzzFeed conta, ainda, que Eddy Cue, vice-presidente da Apple responsável por seus serviços online, teria instruído os produtores de TV a evitarem apresentar a China de ângulos negativos demais. O mercado chinês seria grande demais para ser posto em risco, e no fim das contas, mais do que streaming, está em jogo também a venda de smartphones, tablets, computadores e apps.

A imagem penosamente limpa que a Apple quer projetar com seus formatos de TV não é algo novo. Já dez anos atrás, a empresa eliminava de sua loja online os aplicativos considerados "ofensivos" – por exemplo, por mostrar gente de trajes de banho. Ainda assim, não é certo que se possa falar de censura, já que, como fornecedora, a Apple pode definir livremente os conteúdos e diretrizes de sua própria plataforma.

O mesmo se aplica ao serviço de streaming Disney+ – inaugurado em novembro nos EUA e a ser iniciado em 2020 no Brasil e Alemanha –, que apresenta exclusivamente conteúdos para espectadores menores de 17 anos. As produções de classificação etária mais elevada, por sua vez, são disponibilizadas na plataforma de on-demand Hulu, em que a Disney tem participação.

Até certo ponto, mesmo a Netflix – o total contrário da ideologia de rigor moral da Apple – vai embarcando na onda americana de pudicícia. Após protestos da campanha antifumo Truth Initiative, a gigante do streaming anunciou que no futuro não mostrará mais cigarros em formatos destinados a menores de 14 anos de idade. A estipulação vale também para o público mais velho, a menos que seja "essencial para a definição de uma personagem" ou necessária por motivos históricos.

Negócios acima de tudo: Tim Cook (esq.) da Apple e chinês Zhang Yiming, criador do controverso app de vídeo TikTok

Liberdade criativa ameaçada?

Desde já essa tendência é preocupante, em diversos níveis. Por um lado, há o aspecto a limitação da liberdade artística. Claro, patrocinadores que querem influenciar as produções são tão parte do setor cinematográfico quanto as câmeras e as luzes. Decisivo é quão longe vai essa influência.

E nesse ponto a Apple estabeleceu um precedente bastante perigoso, com decisões de pessoal unilaterais e a custosa suspensão de Bastards. A autonomia artística dos criadores ser tolhida desde as fases iniciais de produção é um péssimo sinal para o desenvolvimento de narrativas.

Justamente o gênero das séries foi determinante para o sucesso do streaming – incluindo violência e sexo, já que ambos fazem parte da realidade. Agora, quatro serviços americanos – Amazon, Netflix, Apple e Disney – detêm o ameaçador potencial de definir de forma duradoura as concepções morais de todo o mundo. E pelo menos a Disney é notoriamente acusada de imperialismo cultural já desde a década de 1960.

Narrativas temerosas de suscetibilidades individuais e reduzidas ao mínimo denominador comum roubam do formato série também sua maior força: o mergulho em outros mundos e a penetração nos hábitos de vida de outros meios, religiões e culturas.

