Acredita-se que o monumento no sul da Inglaterra tenha sido erguido durante o período Neolítico e a Idade do Bronze, provavelmente com funções fúnebres ou religiosas.

Pesquisadores acreditam que o local tenha sido erguido em cinco fases de construção, ao longo de um período de pelo menos 1.400 anos. Ninguém sabe exatamente quanto tempo levou para Stonehenge ser construído.