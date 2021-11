O roqueiro inglês Sting era professor e tocava em bandas de jazz no tempo livre, até que em 1977 finalmente fundou a banda "The Police".

Quando criança, Gordon Sumner – o verdadeiro nome do cantor – ajudava o pai entregando leite. Mais tarde, ele trabalhou como operário de construção, motorista de ônibus e como agente fiscal. Após fazer o curso de Magistério, lecionou por dois anos. O apelido se deve a um suéter de listras amarelas e pretas que usava quando tocava nos pubs de Newcastle, no início da carreira. Um colega de banda achava que ele se parecia com uma vespa. Conta a lenda que a partir daí Gordon Matthew Thomas Sumner começou a ser chamado Sting (ferrão).