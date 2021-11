Stephen Hawking

É quase um milagre o físico e cosmólogo britânico ter chegado a uma idade tão avançada: vitória do espírito sobre a limitação do corpo. Gênio inovador, Hawking contribui para tornar a ciência acessível ao público.

Sua carreira de pesquisador tomou impulso a partir um golpe do destino: aos 20 anos, logo quando começava a escrever sua tese de doutorado, ele apresentou os primeiros sintomas de uma doença fatal da medula, a esclerose lateral amiotrófica (ELA). Apesar de sua deficiência, Hawking conseguiu levar a vida, tanto privada – com dois casamentos e três filhos – quanto profissional. Em 1979 tornou-se professor na Universidade de Cambridge, ocupando a mesma cátedra que, um dia, foi do legendário Isaac Newton. Hawking consegue, como ninguém, tornar a cosmologia palatável para um público amplo. Em 1988 ele publicou Uma breve história do tempo, que se tornou o livro de ciência popular mais vendido do mundo, apesar da complexidade da matéria.