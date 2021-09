SpaceX conclui missão após três dias no espaço

A missão Inspiration4, a primeira totalmente civil a subir ao espaço, chegou ao fim neste sábado (19/09), quando a cápsula Dragon, da empresa privada SpaceX, pousou com sucesso no Oceano Atlântico, ao largo da costa da Flórida, nos EUA, após três dias orbitando a Terra.

A Dragon chegou quase na hora programada, 19h07 (horário local, 20h07 de Brasília), com os quatro tripulantes a bordo, que foram ao espaço pela primeira vez na vida. Esta foi a primeira equipe a orbitar a Terra sem um astronauta profissional — marcando assim um novo capítulo no turismo espacial.

"Foi uma grande jornada para nós e estamos apenas começando", disse o comandante da missão, Jared Isaacman, segundos após a cápsula atingir as águas do Atlântico com o apoio de quatro paraquedas.

A Inspiration4 encerrou desta forma uma viagem de três dias, viajando a uma velocidade de 28.160 quilômetros por hora, o que lhe permitiu dar uma volta no planeta a cada 90 minutos.

Nesses dias, a cápsula Dragon atingiu uma altura de cerca de 575 quilômetros da Terra, mais do que as missões da Estação Espacial Internacional (ISS) e do telescópio espacial Hubble.

Tripulação civil

Além de Isaacman, a missão incluiu a assistente médica Hayley Arceneaux, de 29 anos, sobrevivente de câncer e a mais jovem americana a chegar ao espaço, assim como o engenheiro aeroespacial Chris Sembroski, de 41 anos, e a professora universitária Sian Proctor, de 51 anos, a quarta mulher afro-americana a chegar ao espaço.

Os membros da missão estudaram o comportamento do corpo humano no espaço, além de observar o planeta de uma cúpula na ponta do Dragon, que oferecia vistas de 360 graus.

A missão também busca arrecadar 200 milhões de dólares para o St. Jude Children's Hospital, em Memphis, no estado americano do Tennessee, especializado em tratamento de câncer.

Em uma transmissão ao vivo com os pacientes, Hayley Arceneaux mostrou a eles como era a cápsula enquanto flutuava, mas especialmente a bela vista da Terra que os quatro civis tinham da enorme janela na cúpula da nave.

O bilionário Isaacman financiou os ingressos dos outros membros da equipe e também iniciou a campanha de arrecadação de fundos com uma doação de 100 milhões de dólares.

Estreia de Musk no turismo espacial

A missão da empresa espacial SpaceX, do bilionário Elon Musk, começou na noite da quarta-feira. A viagem marcou a estreia de Musk no novo negócio de turismo orbital, dando um salto à frente dos concorrentes.

O foguete Falcon 9, que transportou a cápsula Dragon para o espaço, decolou do Centro Espacial Kennedy, em Cabo Canaveral, na Flórida. Minutos depois, se separou da nave e retornou ao solo, como planejado.

Os tripulantes receberam treinamento durante seis meses na base da SpaceX em Hawthorne, na Califórnia, incluindo manobras de gravidade zero e práticas com as forças gravitacionais que vão experimentar no espaço. Eles foram também preparados para exercícios de emergência, de entrada e saída de naves espaciais, e fizeram simulações de missões parciais e completas.

A SpaceX já tem previstos outros voos de turismo espacial. O próximo deverá ser realizado no início de 2022, com três pessoas a bordo.

md (EFE, AFP, AP, Reuters)