SP registra variante em passageiro vindo da Índia

O Instituto Adolfo Lutz, da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, identificou um caso com a variante indiana do coronavírus, chamada de B.1.617, em um passageiro brasileiro vindo da Índia. A informação foi confirmada pelo governo estadual nesta quarta-feira (26/05).

O instituto informou que a cepa foi identificada em um passageiro de 32 anos que desembarcou no sábado passado em Guarulhos, antes de realizar um exame RT-PCR no laboratório do aeroporto.

De São Paulo, ele viajou para o Rio de Janeiro, onde ficou durante uma noite, em um hotel ao lado do Aeroporto Santos Dumont. No dia seguinte, foi de carro para Campos dos Goytacazes, cidade onde mora, no estado do Rio de Janeiro, segundo informações do jornal O Globo.

A variante indiana é considerada mais transmissível do que a forma tradicional do vírus. Ela tem sido apontada como responsável pelo aumento acentuado de casos de covid-19 na Índia.

Conforme o governo de São Paulo, não há registros de um caso autóctone (contaminação local) da variante no estado.

O passageiro foi identificado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), responsável pelo monitoramento nos aeroportos.

Entretanto, o governo estadual paulista afirma que só foi notificado pela Anvisa quando o passageiro já havia embarcado em voo doméstico para o Rio de Janeiro.

"O órgão federal informou à pasta estadual sobre o caso positivo quando o passageiro já havia embarcado em voo doméstico para o Rio de Janeiro. A amostra positiva foi enviada ao Lutz, e o sequenciamento finalizado nesta quarta-feira", afirmou a Secretaria da Saúde de São Paulo.

Com a confirmação do caso em São Paulo, subiu para sete o número de pessoas contaminadas pela variante indiana no país. Os outros seis casos envolvem tripulantes de um navio atracado no litoral do Maranhão.

Em nota, a Anvisa informa que, ao passar pelos controles da Anvisa no aeroporto de Guarulhos, o passageiro apresentou exame PCR negativo realizado nas últimas 72 horas e não apresentava sintomas.

A secretaria acrescentou que iniciou as medidas de vigilância epidemiológicas necessárias junto aos municípios imediatamente após ser comunicada pela Anvisa.

“Foi solicitada a lista completa dos passageiros do voo, além dos nomes de todos os funcionários do aeroporto, laboratório e dos contatos do passageiro para isolamento e monitoramento. As equipes de vigilância do Rio de Janeiro também foram imediatamente notificadas para o acompanhamento do caso”, afirmou o órgão.

