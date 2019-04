Socialistas vencem na Espanha, segundo boca de urna

As primeiras projeções após o fechamento das urnas na Espanha continental, às 20h00 (15h00 em Brasília) dão a vitória ao Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) nas eleições gerais deste domingo (28/04).

Segundo a consultoria de pesquisa social GAD3, a legenda do primeiro-ministro Pedro Sánchez deverá sair com um máximo de 121 assentos. O conservador Partido Popular (PP) cairia para 73 deputados, seguido do liberal Ciudadanos, com 49, e do ultraesquerdista Unidas Podemos, com 45 deputados. Pela primeira vez desde 1982, os extremistas de direita estarão representados no Congresso, com até 38 postos.

Nenhum dos grandes blocos políticos deve alcançar a maioria absoluta (176 assentos) para governar, com PSOE e Unidas Podemos somando 166; e PP, Ciudadanos, Vox e Navarra Suma (formada pela União do Povo Navarro, Ciudadanos e PP regionais), 162 assentos.

Os dados da GAD3 baseiam-se numa enquete telefônica com 12 mil entrevistados, dos quais 7 mil consultados durante a semana corrente, até o sábado, e os demais desde 12 de abril.

Ultrapassando 60%, a taxa de participação nas eleições para escolher os 350 deputados e 208 senadores das Cortes Gerais foi a maior desde 2008, situando-se quase dez pontos percentuais acima da registrada no pleito anterior, em 26 de junho de 2016, segundo dados oficiais.

Esta é a terceira eleição nacional realizada na Espanha em quatro anos. As duas primeiras erodiram as décadas de dominância dos dois maiores partidos, o PSOE e o PP.

