Social-democratas, verdes e liberais querem iniciar negociações formais na Alemanha

O Partido Social-Democrata (SPD), o Partido Verde e o Partido Liberal Democrático (FDP) da Alemanha estão dispostos a iniciar negociações formais para a formação de um governo, anunciaram em Berlim, nesta sexta-feira (15/10), as cúpulas dos partidos.

Quase três semanas depois da eleição geral, e findas as sondagens preliminares, os negociadores dos três partidos se mostraram otimistas quanto ao sucesso de negociações para uma coalizão de governo e aconselharam seus partidos a darem formalmente início a esse processo. Eles também apresentaram um documento de 12 páginas com os resultados preliminares.

A decisão deverá ser submetida, ao longo do fim de semana, à apreciação de instâncias internas dos partidos.

"É um resultado muito bom", afirmou o candidato a chanceler federal do SPD, Olaf Scholz, sobre a conclusão das sondagens preliminares. Ele destacou, como pontos centrais, a modernização da Alemanha e a luta contra as mudanças climáticas.

Scholz estava acompanhado dos líderes do Partido Verde, Annalena Baerbock e Robert Habeck, e do FDP, Christian Lindner.

O SPD foi o partido mais votado na eleição de 26 de setembro, com 25,7% dos votos. Caso as negociações sejam bem-sucedidas, Scholz deverá ser eleito pelo Bundestag (Parlamento) como sucessor de Angela Merkel no cargo de chanceler federal, comandando o novo governo.

O Partido Verde obteve o melhor resultado da sua história, com 14,8%, e os liberais alcançaram 11,5%.

Se se concretizar, esta será a primeira aliança tripartidária a governar o país desde anos 1950. As negociações de coalizão podem durar meses, prolongando a permanência de Merkel na chefia de governo.

