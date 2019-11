Sites da Deutsche Welle agora acessíveis através do protocolo Tor

Pessoas em países cujos governos bloqueiam ou monitoram o acesso a notícias independentes agora podem acessar os sites da Deutsche Welle de forma segura e anônima. Com o apoio do Fundo de Tecnologia Aberta (OTF, na sigla em inglês) e do projeto Tor, a DW instalou um chamado mirror proxy. Com isso, o conteúdo da dw.com pode ser acessado através de um endereço Tor.

Guido Baumhauer, diretor de distribuição e tecnologia da DW, explica essa alternativa eficaz ao uso de ferramentas de software para contornar a censura: "Fornecer aos nossos grupos-alvo em todo o mundo informações independentes faz parte do DNA da DW. Por isso, é um passo lógico que agora também estejamos usando o Tor como uma possibilidade para alcançar pessoas em mercados censurados, que até então não tinham acesso ou tinham acesso limitado à mídia livre".

Os sites acessíveis apenas via Tor (The Onion Router) podem ser reconhecidos pela extensão .onion. Para acessá-lo, é necessário um navegador especial, como, por exemplo, o navegador Tor, baseado no Firefox. Além da Deutsche Welle, apenas alguns poucos sites conhecidos oferecem um endereço onion, incluindo o The New York Times e a BBC.

Informação de contexto: os sites da DW têm sido completamente bloqueados na China e no Irã há muitos anos. Através do navegador Tor, esse bloqueio pode ser contornado, permitindo que os usuários acessem anonimamente sites da DW. Quando um usuário acessa um site Tor, o navegador Tor cria um "caminho" através de vários roteadores anônimos, entrando na rede Tor, enquanto o site cria seu próprio caminho para entrar na rede Tor.

Os dois caminhos se encontram apenas dentro da rede Tor, permitindo, assim, que o usuário do Tor (cliente) e o operador do site (servidor) permaneçam anônimos. Como a comunicação ocorre através de vários roteadores, cada um colocando sua própria criptografia sobre a criptografia do outro roteador, são criadas várias camadas de criptografia. Essas camadas lembram uma cebola ("onion" em inglês). É por isso que Tor (The Onion Router) recebe esse nome.

O endereço do Tor da Deutsche Welle é: https://dwnewsvdyyiamwnp.onion

