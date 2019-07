Sindicalistas alemães querem sesta para enfrentar calor

As cores do verão na Alemanha

Lagos e rios são uma boa pedida

O verão começou oficialmente no hemisfério norte no dia 21 de junho e, pouco a pouco, as temperaturas começam a aumentar. Época de deixar casacos e botas no armário e aproveitar o calor do lado de fora. E nada melhor do que juntar os amigos e ir se refrescar em um lago, como em Ertingen, no estado de Baden-Württemberg.