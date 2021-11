Simone de Beauvoir

A filósofa francesa como precursora do movimento feminista e ícone do existencialismo ("hoje empoeirado") do último século.

Simone Lucie Ernestine Marie Betrand de Beauvoir se afirmou como uma das principais intelectuais francesas no último século. Nascida no bairro parisiense Montparnasse em 1908, filha de um advogado e de uma bibliotecária, terminou seus estudos de Filosofia, Literatura e Matemática na capital francesa no ano de 1929. A seguir, trabalhou como professora em Marselha, Rouen e Paris, tendo se tornado uma das primeiras mulheres a lecionar Filosofia da França.