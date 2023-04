Silvio Berlusconi é internado em UTI de hospital em Milão

O ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi foi hospitalizado nesta quarta-feira (05/04) e se encontra numa unidade de terapia intensiva de cardiologia.

Ele deve passar os próximos dias sendo submetido a exames e a tratamento com antibióticos contra problemas cardiovasculares e respiratórios, de acordo com a agência de notícias italiana Ansa.

O magnata da mídia e senador, de 86 anos, que foi premiê italiano por três vezes, foi internado na clínica San Raffaele, em Milão, no norte da Itália, onde costuma ser tratado, segundo seu porta-voz, Paolo Emilio Russo.

O bilionário e líder do partido de direita Forza Italia foi levado às pressas para o hospital depois de reclamar de dificuldades respiratórias, segundo a mídia italiana.

Berlusconi "está em terapia intensiva devido a um problema relacionado a uma infecção não resolvida. Mas ele está falando", disse a jornalistas o ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani.

Internação dias atrás

Ainda na semana passada, o ex-premiê passou quatro dias no mesmo hospital devido ao que os noticiários italianos chamaram de "problemas cardíacos", antes de receber alta em 30 de março. "Já voltei a trabalhar... pronto e determinado a comprometer-me, como sempre fiz, com o país que amo", afirmou em mensagem publicada nesta sexta-feira nas redes sociais. No domingo, Berlusconi postou uma foto de si mesmo sorrindo diante de um vasto gramado de tulipas em sua mansão em Arcore, no norte da Itália.

O ex-primeiro-ministro tem lutado com problemas de saúde há muitos anos. No final de 2020 contraiu covid-19 e pneumonia, tendo passado 10 dias hospitalizado. No ano passado foi internado por uma infecção do trato urinário. Em 2016 Berlusconi passou por uma cirurgia cardíaca.

Importância minguada

Depois de dominar a política italiana por décadas, o "Cavaliere", como é amplamente conhecido na Itália, agora parece visivelmente diminuído nas raras ocasiões em que é visto em público.

Longe vão os dias de suas infames festas eróticas com jovens atrizes, que ele sempre insistiu não passarem de jantares elegantes.

Seu partido, o Forza Italia, é membro do governo de coalizão de direita da primeira-ministra Giorgia Meloni, embora a sigla atraia apenas cerca de 10% dos eleitores. Meloni twittou seu "desejo sincero e afetuoso de uma rápida recuperação", enquanto Matteo Salvini, cujo partido da Liga também é membro da coalizão, tuitou: "Força Silvio, a Itália está esperando por você!"

md (AFP, DPA)