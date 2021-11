A versão japonesa do xadrez é jogada num tabuleiro dividido geralmente em nove campos, mas também existem tabuleiros maiores ou menores.

Há uma diferença importante entre o shogi e o xadrez comum: no jogo japonês, as peças não pertencem a um dos jogadores, mas podem ser usadas por ambos. No entanto, o objetivo é o mesmo: dar o xeque-mate.