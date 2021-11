Shimon Peres foi um dos fundadores do Estado de Israel, em 1948, e recebeu o Nobel da Paz em 1994 por seus esforços para a resolução do conflito com os palestinos.

Ex-primeiro-ministro e ex-presidente, Peres serviu ao Estado israelense por quase sete décadas, tendo ocupado quase todos os cargos políticos do país. Ele nasceu em 1923 em Wiszniew, cidade que então pertencia à Polônia. Filho de um comerciante de madeira, ele emigrou para a Palestina em 1934, junto com os pais. Em dezembro de 1994, Peres, então ministro do Exterior, recebeu o Prêmio Nobel da Paz juntamente com Yasser Arafat e o primeiro-ministro Yitzhak Rabin. Shimon Peres morreu aos 93 anos.