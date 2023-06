Seu cachorro pode perceber sua gravidez antes de você

Anna estava se sentindo doente há dias. A jovem empresária do estado americano da Virgínia não sabia o que estava errado, além do enjoo e da incerteza, sua cachorra também estava agindo de maneira estranha. A poodle Lulu que era mais apeganha a Anna do que ao marido, de repente, não queria mais ficar perto dela.

Depois de sofrer um sangramento que a levou ao hospital, Anna descobriu que estava grávida. Os médicos disseram que, se o feto sobrevivesse, ela enfrentaria uma gravidez de alto risco. Ela e o marido voltaram para casa em estado de choque. Foi o dia mais difícil de sua vida. Tudo que ela queria era deitar e abraçar Lulu, mas a cachorra recusou.

Anna, que pediu para não ser identificada na reportagem, contou que ficou com raiva da cachorra. Ela sentiu que Lulu a estava ignorando durante todo o tempo em que ela se sentiu mal. "Ela não dormia do meu lado como fazia quase todas as noites desde que a pegamos. Ela só queria dormir do lado do meu marido, algo que ela nunca tinha feito", relata.

Alguns dias depois, Anna perdeu o bebê. No momento em que precisava de muito apoio, Lulu não se aproximava dela. "Achei que os cachorros deviam te dar amor incondicional", diz ao lembrar o comportamento atípico do animal de estimação.

Cachorros podem sentir o cheiro de alterações hormonais

Levou vários dias depois da perda de Anna para que o comportamento de Lulu voltasse ao normal. Mas o que fez a cachorra mudar tão drasticamente?

"Os cães podem cheirar feromônios e, durante a gravidez, ou depois de um aborto, há uma mudança no odor de suas donas", afirma a treinadora de cachorros Sissy Leonie Kreid, que estudou zoologia na Universidade Wageningen, na Holanda, e fundou a Academia Canina, na Alemanha.

Segundo Kreid, essas mudanças na química hormonal podem afetar o comportamento canino. Mas essa não é a única explicação para o que pode ter acontecido entre Anna e Lulu. "Depois de um aborto, há também uma mudança de comportamento nos humanos, com o aumento da tristeza e até desespero. O cachorro não entende essa mudança e precisa de tempo para se acostumar", acrescenta a especialista.

Foi isso que Anna passou com a sua cachorra. "Eu me sinto mal que a Lulu tenha ficado tão confusa. Agora, quero dizer. Na época, eu só estava com muita raiva".

De acordo com Kreid, o comportamento do cachorro voltará ao normal quando os níveis hormonais da dona se reajustarem após um acontecimento como o aborto. A especialista afirma que normalmente o cão volta a ser como era em algumas semanas e, às vezes, em até pouco dias – como ocorreu com a Lulu.

Quando cães descobrem a gravidez antes das donas

Cães são capazes de encontrar desaparecidos em florestas ou soterrados em escombros depois de um terremoto. Eles também podem farejar câncer ou covid-19, e às vezes descobrir a gravidez da dona antes dela mesmo, como no caso da Anna. "A Lulu passou a me evitar antes mesmo de eu descobrir que estava grávida", conta.

Baseado em anos de experiência, Kreid afirma que os cães notam mudanças no ar. "Não temos dados científicos sobre se os cachorros sabem o que essa mudança significa, mas pelo comportamento deles obviamente podemos dizer que eles sabem que algo está diferente".

Faro poderoso: cães são usados em buscas de sobreviventes após terremotos Foto: Selami Kucukoglu/AA/picture alliance

Benedict, um personal trainer de Bonn, na Alemanha, afirma que a cachorra da família, Merle, definitivamente percebeu a primeira gravidez de sua esposa. "De repente, Merle teve esse desejo de fazer ninhos. Ela levava bichos de pelúcia para construir esse cantinho acolhedor. Era como se ela tivesse uma gravidez psicológica", lembra.

Outros comportamentos que cães exibem durante a gravidez da dona incluem um apego exagerado à grávida ou superproteção. "Um cachorro pode se tornar controlador e protetor e não permitir que outros sentem ao lado da dona grávida. Eles podem latir agressivamente com qualquer ruído vindo de fora", detalha Kreid, que recomenda buscar um especialista em comportamento canino nesses casos.

Esse comportamento pode se intensificar após o nascimento do bebê. Em 2014, um estudo dos EUA revelou que cães podem sentir ciúmes. "A empatia com o cachorro deve ser a reação número um. Para os cachorros, a situação é incerta e confusa, quando um bebê está a caminho. Pode ser também para os humanos, mas os cachorros têm muito menos controle sobre isso e podem ficar nervosos ou neuróticos. É importante mostrar entendimento", pontua Kreid.

Prepare seu cão para a chegada do bebê

Se você está grávida, é bom começar a preparar seu cachorro para a chegada do bebê o mais cedo possível. Pedir para alguém da casa alimentá-lo às vezes ou levá-lo para passear é um primeiro passo. Desta forma, a mudança será menor, caso você esteja muito cansada para fazer essas coisas.

"Também é bom acostumar o cachorro aos sons de bebê para evitar que ele pule ou fique latindo quando o recém-nascido estiver chorando", acrescenta Kreid. A especialista ressalta ainda que bebês e crianças não devem ser deixados sozinhos com cães.