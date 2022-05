Seleções masculina e feminina dos EUA terão mesmo salário

Em um acordo histórico, a Federação de Futebol dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira (18/05) que homens e mulheres que atuam pelas seleções masculina e feminina do país receberão a mesma remuneração em partidas e competições internacionais e dividirão os prêmios e bonificações, inclusive por participações em Copas do Mundo.

Desta forma, as equipes irão juntar os pagamentos desiguais de prêmios em dinheiro oferecidos pela Federação Internacional de Futebol (Fifa) por suas participações em Copas do Mundo. Assim, a partir do torneio masculino de 2022 no Catar e da Copa do Mundo Feminina de 2023, na Austrália e na Nova Zelândia, o dinheiro será dividido igualmente entre os membros de ambas as equipes.

"Nenhum outro país jamais fez isso", disse Cindy Cone, presidente da Federação de Futebol dos Estados Unidos, sobre o acordo para equalizar os pagamentos. "Acho que todos deveriam estar muito orgulhosos do que conquistamos".

"O próximo passo é que outras federações ao redor do mundo vejam o que fizemos e comecem a fazer o mesmo", disse Cone a repórteres. "E também incentivamos as confederações e a Fifa a igualar todos os prêmios em dinheiro", completou

Campanha por igualdade

O acordo histórico é a consolidação de anos de lutas da jogadoras, que há cerca de seis anos começaram uma campanha por equalização de salários, após vencerem a Copa do Mundo. As jogadores argumentaram que receberam menos do que seus colegas homens por décadas, mesmo quando conquistaram campeonatos mundiais e medalhas de ouro olímpicas.

A questão acabou se transformando em um processo judicial, no qual as mulheres acusaram a Federação americana de " discriminação de gênero institucionalizada”. Embora tenham perdido no tribunal federal em 2020, elas tiveram êxito na mesa de negociações, ao contarem com o apoio da equipe masculina.

No final do ano passado, os jogadores abriram caminho para um acordo ao concordarem em compartilhar alguns dos milhões de dólares em dinheiro de bônus da Copa do Mundo que eles tradicionalmente recebiam, juntando-os com os pagamentos menores que as mulheres recebem de seu campeonato.

Entre 2010 e 2019, a seleção feminina dos EUA foi campeã na Copa do Mundo de 2015 e 219 e vice-campeã no Mundial de 2011. Os homens, por sua vez, foram eliminados nas oitavas de final na Copa de 2014 e nem chegaram a participar do campeonato em 2018.

le (Reuters, ots)