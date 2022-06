O drama de Maryna Er Gorbach se passa na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, perto da fronteira com a Rússia, onde um casal espera seu primeiro filho. Mas, após um projétil atingir o voo MH17, a guerra irrompe no Donbass, e sua casa é bombardeada. O filme estreou no Festival de Cinema de Sundance em janeiro e ganhou o Prêmio do Júri Ecumênico na Berlinale, o Festival de Cinema de Berlim.