O compositor alemão Schumann demorou para se decidir entre a literatura e a música, trabalhou como crítico, professor e regente. Suas composições para piano e seus lieder estão entre as principais obras do romantismo.

Robert Alexander Schumann nasceu em 8 de junho de 1810 em Zwickau, na Saxônia. Dotado de um duplo talento, literário e musical, ele deixou uma obra abrangente, que inclui desde canções e miniaturas para piano até óperas e sinfonias. O outro lado dessa capacidade criativa, no entanto, era uma personalidade marcada pela doença e pela depressão. Em 1854, atirou-se no Rio Reno. foi salvo, mas passou seus dois últimos anos de vida num asilo para doentes mentais em Endenich, próximo a Bonn.Schumann foi um dos músicos mais aclamados da primeira metade do século 19.