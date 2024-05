Scholz pede a emergentes que se empenhem pela paz na Ucrânia

O chanceler federal da Alemanha, Olaf Scholz, defendeu nesta terça-feira (07/05) que os grandes países emergentes, como o Brasil, a China e a Índia, se empenhem mais pelo fim da guerra na Ucrânia.

"Quanto mais países como a China, o Brasil, a Índia e muitos outros disserem à Rússia: 'Basta! Esta guerra tem de acabar, a Rússia tem de retirar as tropas!', maiores serão as chances de que a paz seja logo alcançada", disse Scholz durante uma conferência em Berlim.

Segundo ele, isso vale sobretudo para a conferência de paz que deverá ocorrer em junho na Suíça. "Que o Sul Global desempenhe e deva desempenhar um papel importante aqui é definitivamente um reflexo de um mundo em policrise", disse o chanceler, referindo-se às várias crises no mundo, que, para ele, estão interligadas.

Brasil, China e Índia são, junto com a Rússia, os quatro membros fundadores do grupo dos países do Brics. Mas as palavras do chanceler federal alemão parecem se direcionar sobretudo à China, pois o presidente Xi Jinping está em meio a uma viagem à Europa.

Scholz já abordou o tema com Xi durante a sua própria viagem à China, algumas semanas atrás, e também o presidente francês, Emmanuel Macron, voltou a falar sobre o assunto durante o seu encontro com o líder chinês nesta segunda-feira em Paris.

O chanceler alemão argumentou que uma paz justa para a Ucrânia também é importante por causa dos efeitos globais do conflito, como inflação, crise energética e escassez de alimentos. "Sem paz não pode haver desenvolvimento sustentável", afirmou.

A China é uma das parceiras mais próximas da Rússia. Os países ocidentais, que apoiam a Ucrânia, pediram repetidamente a Pequim que não fornecesse à Rússia armas ou bens que pudessem ser utilizados para fins militares.

