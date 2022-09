Scholz anuncia medidas para aliviar impacto da inflação

Pacote de € 65 bi inclui isenções a empresas e descontos no transporte público. Chanceler assegura que país terá energia suficiente para atravessar o inverno. Berlim enviará nova remessa de ajuda financeira à Ucrânia.

O chanceler federal alemão, Olaf Scholz, anunciou neste domingo (04/09) que a Alemanha deverá investir 65 bilhões de euros em um terceiro pacote para proteger consumidores e empresas do impacto da alta da inflação.

As medidas incluem uma extensão do desconto nos bilhetes do transporte público e isenções tributárias de 1,5 bilhões de euros para 9 mil empresas que utilizam quantidades maiores de energia.

Scholz disse que "o maior dos três pacote lançados até agora” já foi acertado entre os três partidos que formam a coalizão de governo, e deverá ser submetido à aprovação no Bundestag (Parlamento).

As medidas serão financiadas com o rendimento de impostos sobre ganhos excepcionais, que devem viabilizar a redução do preço final da energia e dos combustíveis ao consumidor.

O chanceler assegurou que o país terá energia suficiente para abastecer a população até o próximo ano, atravessando com segurança os meses de inverno.

Há poucos dias, a Rússia interrompeu por tempo indeterminado o fornecimento de gás natural para a Europa, alegando problemas técnicos. O corte de uma das fontes de energia essenciais ao país gerou preocupações, meses antes da chegada do inverno.

Scholz, no entanto, afirmou que seu governo tomou "decisões pontuais” que conseguirão evitar uma crise em pleno inverno, como ao acumular reservas de gás e retomar o uso das usinas de carvão.

Nova remessa de ajuda à Ucrânia

A ministra alemã do Desenvolvimento, Svenja Schulze, anunciou o envio de uma nova remessa de 200 milhões de euros (em torno de 1 bilhão de reais) para o financiamento de programas assistenciais na Ucrânia.

Em entrevista aos jornais do grupo de mídia Funke, divulgada neste domingo, ela disse que o montante será destinado para a ajuda às pessoas forçadas a deixar suas casas em razão da guerra.

O primeiro-ministro ucraniano, Denys Shmyhal, estará em Berlim nesta segunda-feira para uma reunião com Olaf Scholz.

"Conversarei com o premiê Shmyhal sobre como podemos continuar a apoiar o governo ucraniano nos cuidados às pessoas desabrigadas”. Ela disse que o financiamento visa ajudar os deslocados a terem acesso a bens essenciais.

Dados da Organização Internacional para a Migração (OIM) de 23 de agosto revelaram que em torno de 7 milhões de pessoas tiveram de deixar seus locais de residência desde o início da invasão russa, no final de fevereiro.

No mês passado, o governo alemão informou que a União Europeia planeja o envio, ainda em setembro, de um novo pacote de ajuda financeira à Ucrânia de cerca de 8 bilhões de euros.

rc (Reuters, AFP)