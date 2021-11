A capital de Schleswig-Holstein é Kiel e cerca de 2,8 milhões de pessoas vivem em todo o estado.

Com vista para o Mar Báltico e para o Mar do Norte, esse estado é fortemente influenciado pela vida marítima. As incríveis praias, ilhas e cidades portuárias são ótimas razões para visitar a região de Eslésvico-Holsácia.