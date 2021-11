Neste estado do leste da Alemanha vivem cerca de 2,4 milhões de habitantes e a capital é Magdeburg.

Saxônia-Anhalt atrai inúmeros visitantes devido à sua famosa arquitetura de Bauhaus, assim como suas lindas paisagens e jardins, como os de Dessau-Wörlitz, que datam do século 18. O símbolo de Magdeburg é a catedral. A capital do estado de Saxônia-Anhalt mistura o legado medieval com modernidade, como a Citadela Verde, um dos últimos projetos do arquiteto austríaco Friedrich Hundertwasser.