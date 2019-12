O sarampo causou mais de 140 mil mortes em 2018 em surtos que atingiram várias regiões do mundo, afirmou nesta quinta-feira (05/12) a Organização Mundial de Saúde (OMS). A maioria das vítimas tinha menos de cinco anos e não havia sido vacinada.

As mortes por sarampo ocorreram num momento em que o número de casos aumentou globalmente, com surtos em todas as regiões. O número de infecções chegou a quase 10 milhões no ano passado. Em 2017, foram registrados 7,5 milhões de casos e 124 mil mortes.

"O fato de uma criança morrer de uma doença evitável por vacina, como o sarampo, é francamente um ultraje e um fracasso coletivo em proteger as crianças mais vulneráveis do mundo", disse Tedros Adhanom Ghebreysus, diretor-geral da OMS. "Para salvar vidas, precisamos garantir que todos possam se beneficiar das vacinas, o que significa investir em imunização e assistência médica de qualidade como um direito para todos", acrescentou.

A OMS constata que os piores impactos do sarampo ocorreram na África Subsaariana, onde muitas crianças ficam sem vacinação. Em 2018, os países mais afetados pela doença foram a República Democrática do Congo (RDC), Libéria, Madagáscar, Somália e Ucrânia. Quase metade de todos os casos de sarampo no mundo foi registrados apenas nestes cinco países.

A OMS afirmou também que a situação piorou neste ano, com uma triplicação no número de casos até novembro em relação ao mesmo período de 2018. Em 2019, os Estados Unidos registraram o maior número de infecções por sarampo dos últimos 25 anos.

Já quatro países da Europa, Albânia, República Tcheca, Grécia e Reino Unido, perderam o status livre de sarampo em 2018, após prolongados surtos da doença. Esta situação ocorre quando a doença ressurge, com casos de transmissão, em um país após ter sido declarada eliminada.

Embora haja uma vacina contra o sarampo, as taxas de vacinação em todo o mundo estagnaram por quase uma década. A OMS e a UNICEF estimam que no ano passado 86% das crianças receberam globalmente a primeira dose da vacina, mas menos de 70% receberam a segunda dose recomendada.

O sarampo está entre as doenças mais contagiosas conhecidas, ao lado da gripe, ebola ou tuberculose. O vírus pode permanecer no ar ou em superfície por várias horas, colocando todos que não são vacinados em risco.

Em crianças pequenas e bebês, a doença pode causar complicações, com pneumonia e encefalite, além de danos cerebrais, cegueira ou perda da audição. Estudos publicados recentemente mostram que o vírus pode impactar ainda a saúde a longo prazo, danificando a memória do sistema imunológico por meses ou até anos após a infeção. Essa 'amnésia imunológica' gera uma vulnerabilidade a outras doenças potencialmente mortais, como gripe ou diarreia.

"Temos uma vacina segura e eficaz para o sarampo há mais de 50 anos", disse Robert Linkins, do Centro para Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos. "Precisamos mudar esta tendência e parar estas mortes evitáveis, melhorando o acesso e a cobertura da vacina contra o sarampo", acrescentou.

Nos últimos 18 anos, estima-se que a vacinação contra o sarampo salvou mais de 23 milhões de vidas.

