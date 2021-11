O premiado escritor português José Saramago foi Nobel de Literatura e autor do aplaudido "Ensaio sobre a cegueira". Ele teve sua vasta obra editada em mais de 30 países.

Conhecido por criar um universo próprio entre o real e o fantástico, Saramago nasceu em 1922 na aldeia de Azinhaga, às margens do Tejo. Antes de completar três anos, mudou-se para Lisboa com os pais, onde ingressaria no jornalismo e na literatura. Saramago foi serralheiro, desenhista, funcionário público, editor e tradutor. Entre 1985 e 1994 foi presidente da Assembleia Geral da Sociedade Portuguesa de Autores e durante este período, em 1991, publicou o mais polêmico de seus romances – O Evangelho segundo Jesus Cristo.