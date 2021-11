O irlandês, Nobel de Literatura, é considerado um dos fundadores do "teatro do absurdo". Nascido em 1906, em Dublin, Samuel Beckett viveu a partir de 1937 na França, e lá faleceu em 1989.

Em 1969, recebeu o Prêmio Nobel de Literatura. Ele próprio encenou Esperando Godot diversas vezes, por exemplo, em 1975, no Schiller Theater de Berlim, onde também fez diversas outras montagens. Obras como Dias felizes, Fim de jogo, A última gravação de Krapp confirmaram a estatura de Beckett como dramaturgo da morte, da falta de sentido da existência, do apagar-se. E isso, sem sentimentalismo, sem ser sombrio; e sim com humor e ironia sutil. Suas peças são a matéria-prima ideal para os grandes atores.