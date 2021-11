Salvar a Terra tem prioridade sobre viagens espaciais, diz príncipe William

O príncipe britânico William, de 39 anos, um fervoroso defensor do meio ambiente, sugeriu que salvar a Terra diante da ameaça do aquecimento global é mais importante do que viajar ao espaço.

William, que é o segundo na linha de sucessão ao trono britânico, considerou necessário que "alguns dos maiores cérebros do mundo se concentrem em tentar reparar este planeta, e não em encontrar o próximo lugar para ir e viver".

Ele disse ser crucial que as pessoas foquem na Terra em vez de querer ir ao espaço. William também disse não ter interesse em viajar ao espaço por causa das altas emissões de carbono desses voos.

Foguete da Blue Origin levou o ator William Shatner ao espaço

As observações foram feitas à emissora BBC a poucos dias da entrega do prêmio Earthshot, criado por ele para distinguir pessoas que se esforçam para salvar a Terra, e um dia depois da viagem ao espaço do ator William Shatner, de 90 anos, mundialmente famoso por interpretar o capitão Kirk na série Jornada nas Estrelas, com a empresa Blue Origin, do fundador da Amazon, Jeff Bezos.

Além de Bezos, os bilionários Richard Branson e Elon Musk também estão investindo no turismo espacial.

Questões ambientais são um tema recorrente entre a realeza britânica. Tanto o príncipe Philip, avô de William, como o príncipe Charles, seu pai, já deram declarações a favor da preservação do meio ambiente.

O príncipe Charles, de 72 anos, há décadas defende ações para combater as mudanças climáticas e os danos ambientais.

