A mais famosa – e famigerada – entre as atividades banidas na Sexta-Feira Santa é dançar. Bastante combatido, o "Tanzverbot" tem regras que variam entre os 16 estados alemães, sendo Berlim o mais liberal. Lá só é proibido dançar entre 4h da manhã e 9h da noite do dia sagrado. As penalidades são também variáveis: em alguns locais os transgressores arriscam pagar multas de até 1.500 euros.