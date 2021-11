Refugiada síria conclui estudos com nota máxima na Alemanha

[Vídeo] Quando Zaina Alkurdi chegou à Alemanha como refugiada síria em 2015, ela não falava uma palavra de alemão. Agora, ela se formou no ensino médio com a nota máxima e, consequentemente, está entre os melhores formandos do país. Zaina planeja agora estudar psicologia e ajudar outras pessoas.