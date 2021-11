Bebês com síndrome de Down nascem com três cromossomos 21, em vez de dois, e se desenvolvem mais lentamente, tanto física quanto mentalmente.

Médicos, empresas farmacêuticas, políticos, juristas e grupos de defesa dos deficientes têm discutido a questão ética do teste pré-natal. A conclusão é que eles violariam as leis antidiscriminação e a lei de diagnósticos genéticos. Os exames não trariam benefício médico ou terapêutico, já que a síndrome de Down não é curável.