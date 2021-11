Super-ricos adquirem vacinas contra covid-19 em viagens de luxo ao exterior

[Vídeo] Viajar de férias com a vacinação contra a covid-19 inclusa no pacote? Muitos super-ricos adotaram Dubai como suas clínicas particulares e passam semanas em hotéis de luxo entre uma dose e outra da vacina. Rússia, Sérvia e Cuba estão oferecendo benefícios similares a estrangeiros. O governo alemão classificou as viagens de vacinação como "um modelo antiético de negócios".