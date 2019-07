Série de explosões em vulcão na Itália deixa um morto

O vulcão Stromboli, localizado próximo à ilha da Sicília, registrou nesta quarta-feira (03/07) uma série de violentas explosões, que provocaram uma morte, segundo informações transmitidas por fontes da defesa civil da Itália.

De acordo com os primeiros dados sobre o incidente, a vítima é um homem de 35 anos, natural da Sicília, que estava caminhando quando o vulcão explodiu. Um amigo brasileiro do homem foi descoberto desidratado e em estado de choque na área, mas sem ferimentos.

Durante a atividade do vulcão, que aconteceu durante a tarde houve lançamento de rochas, lava e cinzas, o que provocou pânico entre turistas que visitavam local. Na área, além disso, foram detectados alguns focos de incêndio.

As fontes da defesa civil informaram que a atividade vulcânica segue em curso, mas que, por enquanto, não há motivos para evacuar a população dos arredores do Stromboli.

A explosão, segundo a imprensa local, provocou cenas de medo entre os turistas que estavam nesta ilha do Mar Tirreno, no município de Ginostra. Algumas pessoas, inclusive, se jogaram no mar.

A erupção provocou uma enorme coluna de densa fumaça branca. Os bombeiros se dirigiram para a ilha para atuar no combate aos incêndios, enquanto a Guarda Costeira está preparada para retirar todos os que desejam deixar a ilha.

O Stromboli está localizado no arquipélago das ilhas Eólias e é um dos poucos que se mantém em atividade. O vulcão tem uma altura de 927 metros, mas abaixo do nível do mar calcula-se que tenha cerca de 3 mil metros. É um dos vulcões mais ativos do planeta e entra regularmente em erupção desde 1932

JPS/efe

