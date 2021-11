A mais populosa cidade brasileira é também o centro financeiro, corporativo e mercantil da América do Sul. São Paulo representa 10,7% de todo do PIB do Brasil e é a cidade mais multicultural do país.

Fundada em 1554 por padres jesuítas, a capital do estado brasileiro homônimo tem cerca de 20 milhões de habitantes, contando os da área metropolitana, o que a torna a cidade mais populosa do Brasil e a oitava maior aglomeração urbana do planeta. Apelidada carinhosamente de "terra da garoa", "Sampa" ou "Pauliceia", São Paulo representa 10,7% de todo o PIB nacional.