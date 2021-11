Urna com cinzas de ativista de esquerda reaparece perto de túmulo de líder estudantil de 68

Após desaparecer, urna com as cinzas do ativista Fritz Teufel, ícone do movimento antiautoritário alemão do final dos anos 60, reaparece a 15 quilômetros de distância, ao lado do túmulo do líder estudantil Rudi Dutschke.