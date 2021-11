Destaques em Vídeo

"Round 6" reflete desigualdade social na Coreia do Sul

[Vídeo] Competição intensa, alcoolismo e alta taxa de suicídio. As adversidades retratadas em "Round 6" trazem paralelos próximos com a realidade da sociedade da Coreia do Sul, onde a série foi criada, e expõe os crescentes problemas financeiros particulares em uma das economias mais ricas da Ásia.