A Rota Romântica na Alemanha liga Würzburg, na Francônia, a Füssen, nos Alpes. Com mais de 400 km de extensão e um milhão de visitantes por ano, ela é a rota turística preferida na Alemanha.

Não só cidades e castelos tornam a Rota Romântica tão interessante. Também as paisagens, com lagos e montanhas, atraem milhões de turistas do mundo inteiro. Cortada pelo rio Meno e rodeada por bosques e vinhedos, Würzburg marca o início da Rota Romântica. Rothenburg ob der Tauber é uma relíquia da Idade Média, cercada por torres e muralhas. Fundada pelo enteado do imperador Augusto de Roma há mais de 2 mil anos, Augsburg foi o centro da Reforma protestante. Donauwörth fica às margens do rio Danúbio. A região pré-alpina de Allgäu marca a etapa final desta viagem. Füssen, às margens do rio Lech, e próxima do Castelo de Neuschwanstein, é a última cidade na viagem pela Rota Romântica.