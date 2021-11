Rota do queijo

De norte a sul da Alemanha, são produzidos mais de 150 tipos de queijo, aproveitando características típicas de cada região. O país não só é um grande produtor e exportador, como também consumidor de queijos.

Quem quiser conhecer os diferentes aspectos da produção e saborear as especialidades alemãs, pode fazê-lo nas seguintes regiões: Dresden, Cadeia montanhosa do Odenwald, Allgäu, a região pré-alpina no sudoeste alemão, Sul da Floresta Negra, Frísia do Norte, Ilha de Rügen, Lüneburger Heide, Sauerland e Bergisches Land.