"Roma" e "A favorita" lideram disputa pelo Oscar 2019

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou nesta terça-feira (22/01) a lista de indicados para o Oscar 2019, a 91ª edição da premiação. Os filmes Roma, do mexicano Alfonso Cuarón, e A favorita, do grego Yorgos Lanthimos, despontaram como favoritos, com dez indicações cada.

O drama Roma, uma ode à infância de Cuarón na cidade do México nos anos 1970, marca a primeira vez que um filme em espanhol é indicado para a categoria de melhor filme, a mais importante da premiação. Antes de Roma, nove produções estrangeiras conseguiram tal feito – entre elas as italianas A vida é bela e O carteiro e o poeta –, mas nenhuma saiu vencedora.

A favorita se passa na Inglaterra do século 18 e aborda a disputa pelo posto de favorita da rainha Anne. Além da categoria de melhor filme, as de melhor atriz (Olivia Colman) e melhor atriz coadjuvante (Rachel Weisz e Emma Stone) estão entre as disputadas pelo longa.

Cena de "Roma", de Alfonso Cuarón

As indicações a melhor filme incluem também Bohemian Rhapsody, drama biográfico sobre a banda Queen e seu vocalista Freddie Mercury. Estão ainda na corrida pela categoria principal Green Book: O guia, Infiltrado na Klan, Pantera Negra, Vice e Nasce uma estrela, que marca a estreia de Bradley Cooper como diretor e é estrelado por ele e Lady Gaga.

O filme de Cooper aparece logo atrás de Roma e A favorita em número de indicações, concorrendo em oito categorias, assim como Vice, de Adam McKay. O longa da Marvel Pantera Negra foi indicado sete vezes; Infiltrado na Klan, sobre a Ku Klux Klan, seis; e Green Book: O guia e Bohemian Rhapsody, cinco vezes cada.

Bradley Cooper e Lady Gaga em cena de "Nasce uma estrela"

Na categoria de melhor filme estrangeiro, além do mexicano Roma brigam pela estatueta, Guerra Fria, da Polônia; Assunto de família, do Japão; Cafarnaum, do Líbano; e Never look away (Werk ohne Autor, no original), da Alemanha.

O longa alemão é dirigido por Florian Henckel von Donnersmarck – que já levou a estatueta de melhor filme estrangeiro por A vida dos outros, em 2007. Inspirado na vida do pintor alemão Gerhard Richter, de 86 anos, Never look away aborda o processo criativo de um artista.

Rami Malek concorre à estatueta de melhor ator por sua interpretação de Freddie Mercury em "Bohemian Rhapsody"

A cerimônia de premiação do Oscar 2019 realiza-se em 24 de fevereiro. Confira a lista de indicados nas principais categorias:

Melhor filme

Bohemian Rhapsody

A favorita

Green Book: O guia

Roma

Nasce uma estrela

Infiltrado na Klan

Pantera Negra

Vice

Melhor direção

Spike Lee, Infiltrado na Klan

Pawel Pawlikowski, Guerra Fria

Yorgos Lanthimos, A favorita

Alfonso Cuarón, Roma

Adam Mckay, Vice

Melhor ator

Christian Bale, Vice

Bradley Cooper, Nasce uma estrela

Willem Dafoe, No portal da eternidade

Rami Malek, Bohemian Rhapsody

Viggo Mortensen, Green Book: O guia

Melhor atriz

Yalitza Aparicio, Roma

Glenn Close, A esposa

Lady Gaga, Nasce uma estrela

Olivia Colman, A favorita

Melissa McCarthy, Poderia me perdoar?

Melhor ator coadjuvante

Mahershala Ali, Green Book: O guia

Adam Driver, Infiltrado na Klan

Sam Elliot, Nasce uma estrela

Richard E. Grant, Poderia me perdoar?

Samwell Rockwell, Vice

Melhor atriz coadjuvante

Amy Adams, Vice

Marina de Tavira, Roma

Regina King, Se a rua Beale falasse

Emma Stone, A favorita

Rachel Weisz, A favorita

Melhor filme estrangeiro

Roma (México)

Cafarnaum (Líbano)

Guerra Fria (Polônia)

Assunto de família (Japão)

Never look away (Alemanha)

​Melhor animação

Os Incríveis 2

Ilha dos Cachorros

Homem-Aranha no Aranhaverso

WiFi Ralph: Quebrando a internet

Mirai

Melhor documentário

Free solo

Hale County this morning, this evening

Minding the gap

Of fathers and sons

RBG

Melhor roteiro original

A favorita

First reformed

Green Book: O guia

Roma

Vice

Melhor trilha sonora

Se a rua Beale falasse

Pantera Negra

O retorno de Mary Poppins

Ilha dos Cachorros

Infiltrado na Klan

Melhor canção original

All the stars, de Pantera Negra

I'll fight, de RBG

The place where lost things go, de O retorno de Mary Poppins

Shallow, de Nasce uma estrela

When a cowboy trades his spurs for wings, de A Balada de Buster Scruggs

