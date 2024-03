Romênia autoriza extradição de Andrew Tate ao Reino Unido

Famoso por fazer comentários misóginos a milhões de seguidores, Tate responde a acusações de crimes sexuais no Reino Unido e por tráfico humano e estupro na Romênia. Extradição depende da conclusão do processo romeno.

Um tribunal da Romênia aprovou nesta terça-feira (12/03) um pedido da Justiça do Reino Unido para extraditar o influenciador Andrew Tate e seu irmão, Tristan, para responderem em território britânico a acusações de crimes sexuais no período de 2012 a 2015 feitas por quatro mulheres.

A extradição, no entanto, só será autorizada após a conclusão do processo criminal contra os irmãos Tate que tramita na Romênia, que os acusa de tráfico humano, estupro e formação de quadrilha para forçar mulheres a gravar material pornográfico em território romeno, com ramificações nos Estados Unidos e no Reino Unido – o que ainda pode levar anos.

Os irmãos Tate têm nacionalidade britânica e americana e negam todas as acusações. Eles foram detidos na Romênia no final de 2022, transferidos em abril de 2023 para prisão domiciliar e liberados em agosto daquele ano, com a condição de não deixarem o país.

Nesta segunda-feira, os irmãos Tate voltaram a ser detidos na Romênia com base no mandado de prisão expedido pelas autoridades britânicas, e foram novamente colocados em liberdade nesta terça-feira.

Misoginia e discurso de ódio

Ex-lutador profissional de kickboxer, Tate foi banido de várias redes sociais por seus comentários misóginos e por espalhar discurso de ódio. Ele ganhou fama em 2016, ao ser expulso do Big Brother britânico após um vídeo que parecia mostrá-lo atacando uma mulher.

A porta-voz dos irmãos Tate, Mateea Petrescu, disse que ambos seguiriam cumprindo as medidas judiciais em vigor na Romênia, que permitem que eles viajem dentro do país. Ela afirmou ainda que as acusações de crimes sexuais no Reino Unido já haviam sido descartadas pela Promotoria britânica em 2016 a 2019, mas agora "ressurgiram".

Quatro mulheres denunciaram Tate às autoridades do Reino Unido por suposta violência sexual e abuso físico, mas a Promotoria britânica decidiu não processá-lo. As supostas vítimas, então, fizeram uma vaquinha online para levantar recursos para cobrir seus custos legais e iniciaram um processo civil contra ele.

Tate conquistou um grande número de seguidores nas mídias sociais – atualmente tem 8,9 milhões de seguidores no X – ao promover a masculinidade tóxica e compartilhar opiniões misóginas sobre o papel das mulheres. Ele foi banido de várias plataformas por causa dessas opiniões, mas foi reintegrado ao X.

